in foto: La parata militare del 2 giugno 2017

Domani in programma, dalle 10 alle 11, in via dei Fori Imperiali, la tradizionale parata militare per la festa della Repubblica. Per questo tra le 4 e le 7 della mattina di sabato 2 giugno verranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali, via delle Terme di Caracalla, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo. Dalle 12.30 le strade saranno riaperte ad eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa al traffico veicolare fino alle 24 di domenica 3 giugno.

Soppressi i capolinea a piazza Venezia e deviate le linee della zona

Fino alle 12.30 saranno soppressi i capolinea bus di piazza Venezia, via del Teatro Marcello e piazzale Flavio Biondo. Deviate le linee di bus della zona (qua tutte le deviazioni). Da inizio del servizio del 2 giugno, le stazioni Colosseo e Circo Massimo della linea B della metropolitana saranno chiuse e i treni transiteranno senza fermare. Riapriranno al termine della parata militare. Potranno essere utilizzate le stazioni Cavour e Piramide. La rete bus subirà deviazioni/limitazioni di percorso.

Domani, dalle 18 alle 20, è in programma una processione con arrivo e partenza da via degli Orafi e percorso su via Maggiolini, via Alenda, via Casamonte, via Marcantonio, via di Carcaricola, via Tanfani, via Gentile, via Landini, via Mangnolino, via Alenda, via degli Orafi. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domani, dalle 19.30, una processione sfilerà lungo via Casal de' pazzi, via Tiburtina, via Ripa Teatina, via Montesilvano, via Capistrello. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Dalle 19 di domani, per la manifestazione "Rino Gaetano Day", sarà chiusa al traffico piazza Sempione.