È tutto pronto per la tradizionale parata del 2 giugno, festa della Repubblica, ai Fori Imperiali. Sabato a piazza Venezia sfileranno 5mila persone appartenenti a corpi militari e civili, ci saranno 260 tra bandiere e stendardi, 14 bande militari, 11 unità cinofile, 58 cavalli e settanta veicoli. Questi i numeri della sfilata per il 72esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

Ad aprire il corteo saranno circa 400 sindaci in rappresentanza degli oltre 8mila comuni italiani che sfileranno con la fascia tricolore. Seguirà la banda centrale dei carabinieri, le bandiere delle forze armate e della guardia di finanza, i gonfaloni delle regioni, delle province e dei comuni italiani. Poi ci saranno le bandiere ONU, NATO, UE e quelle degli organismi multinazionali in cui operano le Forze armate. I quattro successivi settori sono dedicati alle singole Forze armate: Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri. Il sesto settore sarà composto dai Corpi militari e ausiliari dello Stato, tra cui una compagnia del corpo militare della Croce Rossa e delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e una compagnia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il settimo settore comprenderà i Corpi armati e non dello Stato, tra cui la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, il Servizio Civile Universale e il Corpo di Polizia di Roma Capitale. A chiudere lo sfilamento la fanfara e una compagnia del 1° Reggimento Bersaglieri.

Festa della Repubblica, il programma

La giornata di festeggiamenti comincerà con l'alzabandiera all'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto alle 9 e 15. Successivamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella passerà in rassegnai reparti lungo viale delle Terme di Caracalla. Nello stesso momento un Tricolore di 1600 metri quadrati sarà srotolato dai vigili del fuoco sul Colosseo. Al termine della rassegna un paracadutista militare si lancerà con un vessillo Tricolore di 400 metri quadrati. Il passaggio delle Frecce Tricolori segnerà la chiusura dell'evento. La cerimonia e la parata del 2 saranno trasmesse in diretta su Rai 1.