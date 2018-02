Maxi sequestro di marijuana nell'hinterland di Roma. Qui i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato tre persone e sequestrato 3,6 tonnellate d'erba, diretta alle piazze di spaccio di Roma. I militari si sono insospettiti assistendo ad uno strano scambio di auto avvenuto in un parcheggio lungo via Prenestina-Polense: qui il conducente di una Opel Corsa e il conducente di una Fiat Multipla si sono scambiati le auto, scendendo velocemente dai rispettivi abitacoli.

I carabinieri hanno così chiesto rinforzi e seguito entrambe le vetture. Mentre l’Opel Corsa è stata fermata a Fratocchie, all'incrocio tra Appia e Nettunense, la Multipla è stata fermata in via Aremogna, di fronte all'abitazione del conducente. Nel portabagagli di quest'ultima auto sono stati trovati 13 grossi pacchi in cellophane contenenti 178 Kg di marijuana. In casa del 26enne di origine albanese erano nascosti altri 14 pacchi, al cui interno erano stati pressati ben ulteriori 188 Kg di marijuana.

Identificati e denunciati anche i passeggeri dell'Opel. Si tratta di un 41enne originario di Brindisi, ma da tempo residente a Roma e in un cittadino albanese di 22 anni. Tutti e tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Ora si trovano nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È probabile che la marijuana provenga proprio dall'Albania.