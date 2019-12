Fendi si accende per Natale. Il celebre marchio di lusso festeggia la tradizionale ricorrenza con particolari luminare. La facciata del palazzo in Largo Goldoni è decorata di sfere rosse per l'occasione, che arricchiscono cornicioni fino al tetto e fanno da cornice alle vetrine. Il tema prende il nome di Holiday Season 2019 ed è stato realizzato dalla Maison per celebrare il Natale e l’arrivo del 2020, una fine e un inizio anno all'insegna della semplicità e del design. Il tutto all'insegna del rosso, il colore per eccellenza del Natale, ma anche del lusso e della passione che il brand quotidianamente impiega per rispondere con gusto e qualità alle esigenze del cliente. L'edificio conosciuto in tutto il Mondo che si trova proprio all'incrocio tra via del Corso e via dei Condotti, le famosissime strade dello shopping capitolino prese d'assalto da migliaia di turisti ogni anni, gode della suggestiva ambientazione delle luminarie del centro storico, allestite da piazza Venezia a piazza del Popolo, da Trinità dei Monti ai Fori Imperiali.

Natale a Roma, accese le luminarie di via Condotti

Via Condotti si è accesa, impreziosita dalle luminare di Natale dallo scorso 23 novembre. Il centro di Roma inizia a colorarsi di luci che brillano nel buio della sera, sopra alle teste divertite dei passanti e ai nasi all'insù dei bambini. Le decorazioni ‘Cartoon Christmas lights' di via Condotti sono ispirate ai cartoni animati di Boomerang e Cartoon Network e realizzate in collaborazione con i canali tv e l'associazione Via Condotti. Resteranno accese a farci compagnia durante passeggiate e giornate all'insegna dello shopping per la ricerca dei regali di Natale da acquistare e mettere sotto l'albero.