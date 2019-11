in foto: Luminarie di via Condotti – foto Carabinieri

Il Natale è un po' più vicino e l'atmosfera delle Feste comincia a contagiare anche la Capitale. Se c'è ancora tempo per l'inaugurazione degli alberi di Natale di piazza San Pietro e piazza Venezia, le strade di Roma, invece, cominciano a colorarsi e a illuminarsi con addobbi e luminarie. Ieri nella centralissima via dei Condotti, una delle strade più ricche della città, si è ‘acceso' il Natale con le ‘Cartoon Christmas lights', le luci di Natale ispirate ai cartoni animati di Boomerang e Cartoon Network e realizzate in collaborazione con i canali tv e l'associazione Via Condotti (le luci resteranno accese fino al 9 gennaio).

Le luminarie ispirate ai cartoni di Boomerang e Cartoon Network

Protagonisti delle luminarie i protagonisti dei cartoni animati più famosi in onda sui due canali: Tom & Jerry, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Adventure Time, Titti e Silvestro, Ben 10, The Powerpuff Girls, The Happos Family e Scooby- Doo!. All'inaugurazione erano presenti Marco Berardi, vice president general manager di Turner Italia (gruppo WarnerMedia) e Gianni Battistoni, presidente dell'associazione Via Condotti. L'evento è stato accompagnato dalle musiche della banda dell'Arma dei Carabinieri.

La sfilata dei personaggi dei cartoni tv

A seguire c'è stata una parata con i personaggi di Cartoon Network e Boomerang come Ben 10, Finn e Jake di Adventure Time, il gatto blu Gumball e il suo amico Darwin, i mitici Tom&Jerry, le Powerpuff Girls e l'amatissimo Scooby-Doo!.