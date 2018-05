in foto: Federica Menotti, morta a 35 anni mentre si allenava in piscina a Genzano di Roma

Federica Menotti, mamma di 35 anni, è morta mentre si stava allenando in piscina a Genzano di Roma, comune dei Castelli Romani a sud di Roma. La donna ha accusato un malore improvviso nella vasca del Meeting Club, inutili i tentativi di salvarla da parte degli operatori sanitari del 118 intervenuti subito sul posto. Su quanto accaduto la procura di Velletri ha aperto un'indagine per cercare di far luce sul decesso improvviso della 35enne.

Nella sua carriera sportiva Federica, si legge sul quotidiano locale online Castelli Notizie, aveva vinto un bronzo nella staffetta 4 x 50 misti ai Mondiali Masters del 2012 che si tennero a Riccione. La ragazza gareggiava per la Asd Rari Nantes Aprilia, che ha voluto ricordarla così su Facebook: "La rari nantes aprilia si unisce al dolore della famiglia Menotti per la perdita della cara Federica, atleta e persona esemplare. Sarai sempre nei nostri cuori".