Cosa è mancato di più ai cittadini durante il lockdown e le prime due settimane della Fase 2? In molti, uomini e donne, non hanno dubbi sulla risposta: il parrucchiere (o il barbiere) e l'estetista. Finalmente si potrà tornare a sedersi per una messa in piega, un taglio o un colore, oltre che affidarsi a mani esperte per la depilazione. Da domani – lunedì 18 maggio – basta a dolorose cerette casalinghe e a tagli fai da te dai risultati spesso discutibili, ma la riapertura non vuol dire il ritorno alla normalità. Sono tantissime le nuove regole a cui gli esercizi di cura alla persona di dovranno adeguare, così come per le altre attività commerciali che riaprono.

Taglio di capelli solo su prenotazione: già ci sono lunghe liste d'attesa

Per dirne una: niente più riviste e giornali da sfogliare in attesa del proprio turno, queste sono vietate esplicitamente essendo potenzialmente toccate da molte persone. È confermato che si potrà accedere solo su prenotazione, e già sono molto i barbieri e i parrucchieri che hanno lunghe liste d'attesa. mascherine obbligatorie per tutti e per gli operatori anche l'obbligo di indossare la visiera, mentre le regole che impongono di mantenere il distanziamento inevitabilmente porteranno a una diminuzione delle postazioni e dei trattamenti che si potranno tenere in contemporanea.

Le regole per centri estetici e parrucchieri: