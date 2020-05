in foto: (La Presse)

Smart working, mobilità sostenibile e accesso contingentato a parchi, aree verdi e ville storiche della Capitale promosse a pieni voti dai romani. A rilevarlo un sondaggio dell'Agenzia controllo qualità servizi, dal quale è emerso che i cittadini hanno gradito le misure messe in atto finora dall'amministrazione Raggi, in ambito del contenimento del coronavirus. Scelte quelle prese da parte del Campidoglio, che, secondo i dati su ‘Le misure per la progressiva riapertura’, rivelerebbero una sintonia tra le scelte dell'amministrazione e i bisogni della Capitale. Una condivisa soddisfazione per i provvedimenti messi in atto dopo il lockdown dunque, dallo smart working in sicurezza da casa anche per i dipendenti pubblici, alla mobilità sostenibile grazie al piano per le nuove piste ciclabili delle quali si prevede in settimana la partenza dei lavori, fino ad arrivare agli ingressi contingentati nelle aree verdi per evitare assembramenti, che potrebbero essere applicati nel corso della fase 2, iniziata ufficialmente ieri. Promossa anche l’ipotesi di allargare la quantità di suolo pubblico a disposizione per bar e ristoranti per mettere tavolini all'aperto, per andare in contro ai ristoratori e far fronte alla necessità del distanziamento sociale, al momento della riapertura alla clientela del servizio di consumazione sul posto, oltre che all'asporto e alla consegna a domicilio.

Raggi: "Sintonia tra azioni e bisogni della città"

“I risultati mostrano con forza e chiarezza come l’indirizzo strategico che abbia tracciato sia recepito con estrema soddisfazione da parte dei cittadini – commenta i risultati emersi dal sondaggio Virginia Raggi – Emerge un quadro di piena sintonia tra le azioni che stiamo sviluppando e i bisogni della città. Una base di partenza importante, che conferma come istituzioni e cittadini di Roma si stiano configurando come una grande comunità coesa, grazie al metodo dell’ascolto e del confronto permanente. Un’opportunità che vogliamo cogliere affinché la nostra città si consolidi come un modello civico per il Paese, in uno scenario il ruolo degli enti locali si rivela ogni giorno più centrale”.