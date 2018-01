in foto: L’incrocio tra via Prenestina e via Tor de’ Schiavi (Foto Google Street View)

Paura nel pomeriggio di oggi – venerdì 26 gennaio – al Prenestino. Qui, quando erano circa le 15.30 diverse persone hanno dato l'allarme dopo aver sentito sparare alcuni colpi di pistola tra via Veroli e via di Tor de Schiavi. Da quanto si apprende due poliziotti del Reparto Falchi della Questura di Roma che hanno imposto l'alt ad un'auto che non si è fermata, e si sono poi messi all'inseguimento della vettura.

E proprio gli agenti hanno esploso due colpi di pistola nella speranza di intimidire i fuggitivi e convincerli ad arrendersi. I due passeggeri della vettura però, invece di accostare e aspettare i poliziotti, hanno fermato l'auto in mezzo alla strada e si sono dati alla fuga a piedi. Solo uno dei due fuggitivi è stato fermato e identificato, l'altro invece è ancora ricercato. Si tratterebbe di due noti pregiudicati.