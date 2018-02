Hanno tentato la classica "truffa dello specchietto", ma i malviventi sono stati intercettati in flagranza di reato dai carabinieri Compagnia Roma Eur. La coppia di truffatori, 29 anni lei e 23 lui, di origini campane ma da tempo residenti nella capitale, già noti alle forze dell'ordine, era entrata in azione su Circonvallazione Gianicolense.

Come funziona la truffa dello specchietto.

Ecco il modus operandi come descritto dai carabinieri: "La coppia, a bordo di un’utilitaria, è entrata in azione, ieri pomeriggio, in via Circonvallazione Gianicolense, lanciando un piccolo sasso, in direzione dello sportello anteriore destro dell’auto che li precedeva. L’ignaro autista, un cittadino cinese di 55 anni, ha subito arrestato la marcia del veicolo per verificare cosa era successo, quando è stato subito avvicinato e aggredito dalla coppia che ha messo in scienza la farsa. Gli hanno fatto credere che era stato lui a provocare l’urto, a danneggiare la loro auto e chiedendogli un risarcimento in denaro".

Il tentativo di corruzione.

I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio a bordo di un'autocivetta, hanno notato la scena e sono immediatamente intervenuti fermando i truffatori, che vedendosi scoperto hanno tentato di corrompere i carabinieri, offrendogli 700 euro per chiudere un occhio. Restituito il denaro al 55enne appena truffato, i militari hanno arrestato l'uomo e la donna per truffa e istigazione alla corruzione.