in foto: La sede della Banca Popolare di Milano in piazzale Flaminio a Roma

Mattinata di tensione e disagi in piazzale Flaminio, dov'è stata evacuata una banca per un falso allarme bomba. Con una telefonata anonima al direttore della filiale, qualcuno ha segnalato la presenza di una bomba all'interno della banca Popolare di Milano. La chiamata da parte del direttore alle forze dell'ordine è arrivata alle 9.49 e sul posto si sono immediatamente precipitate almeno cinque volanti della polizia partite dal commissariato Villa Glori di Roma. Sul posto anche gli uomini del Nucleo Artificieri. L'edificio è stato evacuato e transennato per le verifiche del caso. A causa dell'allarme bomba, che si è comunque rivelato falso, per due ore si sono verificati disagi al traffico e per quanto riguarda le corse dei bus, deviati proprio per l'intervento sul posto degli artificieri. Ritardi e deviazioni si sono verificate per le linee Atac 61-89-160-490-495-590. Al termine dei controlli i dipendenti sono rientrati nell'edificio.

Il precedente appena un mese fa

Il 9 agosto scorso due telefonate, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, informarono il vicedirettore che c'era una bomba all'interno della filiale. Quest'ultimo chiamò immediatamente il numero unico d'emergenza alle 10,34 e sul posto arrivarono gli agenti della Questura, dei commissariati Salario, Villa Glori e Castro Pretorio. Anche in quel caso si procedette all'evacuazione dell'intero palazzo.