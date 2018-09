Eur, rapina in banca con ostaggi: bandito armato scappa con il bottino

Un malvivente, casco integrale a coprirgli il volto e pistola in pugno, ha fatto irruzione nella filiale di Monte dei Paschi di Siena di via della Musica all’Eur. Tenendo sotto tiro i dipendenti presenti si è fatto consegnare in fretta e furia il denaro fuori la cassaforte per poi darsi alla fuga.