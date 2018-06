Paura nella serata di oggi – martedì 12 giugno, in viale Aldo Ballarin alla periferia su di Roma, tra via del Tintoretto e via di Grotta Perfetta, dove un incendio si è sviluppato per cause ancora da stabilire in un appartamento in uno stabile di otto piani. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Eur, che hanno disposto l'evacuazione di tutto l'edificio in via precauzionale, facendo allontanare tutti i condomini.

Da quanto si apprende la donna proprietaria dell'appartamento in fiamme è stata soccorsa dal personale del 118 in stato di shock ma in buone condizioni. Non risultano esserci feriti o intossicati. In corso le operazioni di spegnimento al termine delle quali, se i vigili del fuoco stabiliranno che l'edificio è pienamente agibili, potranno rientrane nelle loro case.