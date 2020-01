Gina Cetrone, ex consigliera del Lazio di Forza Italia e attualmente coordinatrice regionale di "Cambiamo! Con Toti", è stata arrestata questa mattina assieme ad Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio, considerati elementi di spicco del clan Di Silvio di Latina già negli scorsi mesi finito al centro di importanti inchieste giudiziarie, che sono arrivate ad accertarne anche i rapporti con la politica, in particolare con Lega e Fratelli d'Italia. In manette anche il marito di Cetrone Umberto Pagliaroli. Gli indagati sono accusati a vario titolo di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata aggravati dal metodo mafioso.

Gli arresti sono arrivati questa mattina su disposizione del gip del Tribunale di Roma, dopo la richiesta avanzata dalla Direzione Distreattuale Antimafia di Roma che ha condotto le indagini. Secondo le indagini Cetrone e il marito, imprenditori nel ramo della produzione di olio, avrebbero utilizzato i Di Silvio per affiggere abusivamente i manifesti durante le campagne elettorali, ma anche per recuperare i crediti che vantavano nei confronti di altri imprenditori. La coppia intratteneva rapporti direttamente con Armando di Silvio, conosciuto anche come Lallà, considerato elemento di vertice del clan di sinti italiani molto potente a Latina. Con il padre sono stati raggiunti dall'ordinanza di custodia in carcere anche i figli Gianluca e Samuele di Silivio.