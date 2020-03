Ezio Gabucci, il meccanico di 72 anni coinvolto ieri nella terribile esplosione avvenuta in un'autofficina sulla via Pontina, non ce l'ha fatta ed è morto nel suo letto d'ospedale all'ospedale San Camillo di Roma. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate a causa della violenza dell'esplosione, che l'ha investito in pieno. L'uomo, meccanico in pensione, stava lavorando nell'officina gestita dai figli a Latina, al momento del tragico incidente sembra che stesse tagliando con un frullino un bidone contenente un po' di carburante, molto probabilmente credendo che fosse vuoto. Improvvisamente il barile è esploso, lanciandolo a diversi metri di distanza.

Esplosione sulla Pontina, i soccorsi a Ezio Gabucci

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con un'eliambulanza, atterrata alla rotonda dove si trova la fabbrica della Plasmon. Ezio Gabucci è stato stabilizzato e caricato sull'elisoccorso e trasportato immediatamente all'ospedale San Camillo di Roma. Troppo gravi però le ferite riportate, l'uomo si è spento poco dopo tra la disperazione di amici e familiari.

Il ricordo degli amici

"L'Abarth club Sicilia, nella persona del presidente e di ogni singolo socio, si stringe al dolore della Famiglia Gabucci per la tragica perdita di una persona splendida e di un pilastro com' è stato Ezio Gabucci – scrive su Facebook L'Abarth Club Sicilia, omaggiando il meccanico deceduto – Rimarrà sempre nei cuori di tutti quelli che l'hanno conosciuto.. che la terra le sia lieve e che il cielo lo accolga nella sua immensa Pace!!".