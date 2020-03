in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente poco prima delle 13 in un'autofficina al chilometro 80 della via Pontina. Un bidone di materiale infiammabile è esploso travolgendo un uomo, che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe del padre del titolare dell'autofficina. A quanto si apprende, l'uomo stava tagliando un bidone di materiale infiammabile, quando questo è esploso e avrebbe provocato un'onda d'urto potentissima, che lo ha travolto. Il boato causato dall'esplosione è stato sentito a diversi chilometri di distanza, destando paura e preoccupazione.

Travolto da onda d'urto dell'esplosione, grave un uomo

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse da subito molto serie, e per questo è stata chiamata l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale, dove è arrivato in gravi condizioni. Non è noto al momento se sia in pericolo di vita o meno. Certo è che l'urto è stato particolarmente violento, l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha impattato bruscamente col suolo. L'eliambulanza è atterrata all'altezza della rotonda della Plasmon, e per questo motivo lunghe code si sono create sulla via Pontina, dove attualmente il traffico è in tilt.

Esplosione in un'autofficina sulla Pontina, indagini in corso

Sul posto, per le indagini e i rilievi del caso, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Latina e i Vigili del Fuoco: saranno loro a determinare cos'è accaduto e a dichiarare eventuali responsabilità per il tragico incidente.