Un grave incendio è avvenuto oggi, venerdì 4 maggio, in una palazzina in via San Godenzo, nel quartiere Tomba di Nerone alla periferia Nord di Roma. Le fiamme si sono sviluppate alle 12.30 circa in un'officina sita al piano seminterrato di una palazzina di quattro piani.

Una colonna di fumo si è alzata in cielo divenendo ben visibile a chilometri di distanza. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e stanno ora eseguendo i sopralluoghi necessari a stabilire le cause dell'incendio.

Un uomo è rimasto gravemente ferito nell'incendio, sviluppatosi da quanto si apprende a partire da un'esplosione, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Si tratterebbe di un meccanico, altre due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni sono sono meno gravi. Evacuata la palazzina a scopo precauzionale durante le operazioni di spegnimento, ma la stabilità dell'edificio non sarebbe stata pregiudicata dall'incendio.