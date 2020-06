in foto: Enzo Salvi e il suo pappagallo Fly

Il ragazzo che ha colpito il pappagallo di Enzo Salvi con una pietra e aggredito l'attore a calci è stato rintracciato. Come appreso da Fanpage.it, i carabinieri della Compagnia di Ostia sono riusciti a risalire alla sua identità nella stessa giornata di ieri. Secondo le informazioni apprese si tratta di un ragazzo sui vent'anni, originario del Mali, che è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per maltrattamenti sugli animali. Alla domanda sul perché avesse compiuto un gesto tanto violento nei confronti di un animale indifeso, ha risposto: "Mi ha spaventato". I militari si sono subito messi sulle sue tracce, dopo che l'attore, sotto choc, ha sporto denuncia per l'episodio di violenza di cui era rimasto vittima il suo Fly, un esemplare di Ara ararauna, di due anni e mezzo addestrato al volo in libertà.