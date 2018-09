in foto: Immagine di repertorio

Gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo in servizio nell'area archeologica del Colosseo, hanno identificato e denunciato nella serata dello scorso venerdì 7 settembre, un giovane turista inglese di 21 anni. I vigili lo hanno beccato mentre, con l'ausilio di una pietra aguzza, stava incidendo la sua firma sul muro del monumento che costeggia via Sacra.

Si tratta solo dell'ultimo sfregio in ordine di tempo a uno dei monumenti più famosi del mondo che, nonostante la costante vigilanza, è troppo spesso preso di mira da chi non resiste a lasciare una traccia del suo passaggio, incidendo con gli strumenti più disparati (coltelli, monete, chiavi o, come in questo caso una pietra) le proprie iniziali, un disegno o qualsiasi altro segno.

Quando il ragazzo si è accorto di essere stato notato dai caschi bianchi, richiamati a loro volta da un dipendente del ministero dei Beni Culturali, ha tentato di nascondere la pietra e di allontanarsi. Fermato il giovane è stato condotto negli uffici del I Gruppo Trevi, dove è stato identificato e denunciato Ora dovrà rispondere del reato "danneggiamento" al "patrimonio storico ed archeologico".