La monnezza di Roma continua a stare al centro della polemica politica e dello scontro tra Movimento 5 stelle e Partito democratico. L'ultimo atto è l'invio di una lettera dal ministero dell'Ambiente al dipartimento Tutela ambiente della Città metropolitana di Roma. Nella missiva il dicastero di Galletti chiede a Virginia Raggi di indicare i siti dove realizzare gli impianti per il trattamento dei rifiuti, altrimenti «sarà il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, a stabilire dove e quali impianti realizzare in base al fabbisogno fissato con delibera lo scorso aprile».

Un vero e proprio ultimatum che prefigura l'ipotesi di un commissariamento : «In caso di inadempimento – scrive il ministero dell’Ambiente nella missiva – l’autorità regionale è chiamata ad avvalersi del potere di cui all’art. 3 della L.R. 27/98. Ovvero a sostituirsi al Campidoglio e alla Città metropolitana per progettare gli impianti».

La risposta del M5s: «Governo non è imparziale».

Durissima la risposta del Movimento 5 stelle di Roma, che con un post su Facebook spiega: «Sui rifiuti solite chiacchiere da campagna elettorale da parte del governo. La verità è che Roma ha iniziato l'iter per costruire tre nuovi impianti di cui due impianti per il compostaggio ed un impianto di separazione del multi-materiale; la Regione e il Ministero, invece, stanno cercando pretesti per realizzare discariche e inceneritori che il M5S non vuole».«Il Governo – prosegue la not – se realmente fosse imparziale, chiederebbe a Zingaretti come mai in cinque anni non ha aggiornato il piano regionale per i rifiuti del 2012».

Pd: «Immobilismo di Raggi provoca emergenza rifiuti».

«L'emergenza rifiuti a Roma non c'è, anzi se c'è è colpa della Regione Lazio e di Zingaretti. Così da un mese le avventate dichiarazioni dei 5 stelle a partire dalla sindaca Raggi. La lettera del ministero dell'Ambiente che ricorda a Virginia Raggi che il Comune non ha ancora individuato ‘le zone idonee' alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e non ha avviato l'iter autorizzativo per gli impianti di trattamento dei rifiuti a Cesano e Casal Selce fa emergere tutte le falsità dette in queste settimane dalla sindaca di Roma Raggi e dall'assessore Montanari sull'emergenza rifiuti». Così la capogruppo del Pd in Campidoglio Michela Di Biase. "Il direttore generale del ministero dell'ambiente Mariano Grillo specifica tra l'altro che l'immobilismo e le mancate decisioni del Campidoglio hanno prodotto la quarta emergenza rifiuti in meno di due anni. Il M5S a parole crea libri dei sogni poi nei fatti i quartieri di Roma si ritrovano assediati dai rifiuti".