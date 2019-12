Sembra esserci un'intesa tra Comune e Regione in merito all'emergenza rifiuti a Roma: al termine dell'incontro tenutosi ieri in Campidoglio è stato deciso che la città avrà un nuovo sito di smaltimento degli scarti del trattamento dei rifiuti che sarà costruito con ogni probabilità a Tragliatella, zona del XIV municipio, al confine ovest della città. Scongiurato dunque il commissariamento della sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla quale era stato chiesto lo scorso 27 novembre dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, proprio l'individuazione di uno o più siti di smaltimento: quella di Tragliatella è una cava in un'area di 30 ettari, al confine col comune di Anguillara Sabazia.

La soluzione condivisa sui rifiuti si è resa necessaria in vista della chiusura della discarica di Colleferro in programma per il prossimo 15 gennaio. Presenti all'incontro tra gli altri l'assessore ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, e il direttore della Direzione Rifiuti del comune, Laura D'Aprile. I rappresentanti dei due enti hanno lavorato per programmare gli interventi necessari alla gestione del flusso dei rifiuti a partire dal prossimo mese, tra questi quelli di trovare una nuova discarica. Il problema rimane sul cosa fare dal 15 gennaio all'apertura della nuova discarica, per cui servirebbe un anno di di tempo.Comune e Regione si incontreranno di nuovo venerdì.