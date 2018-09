Problemi nella raccolta dei rifiuti non solo nelle strade della capitale, ma anche in molte scuole i rifiuti prodotti dalle mense scolastiche non vengono raccolti da giorni, in alcuni casi da più di una settimana. Tanto che gli assessori competenti del I e del III Municipio, rispettivamente Giovanni Figà Talamanca e Claudia Pratelli, dopo aver raccolto diverse segnalazioni dal territorio, hanno deciso di lanciare l'allarme parlando di una "situazione intollerabile" dal punto di vista "igienico sanitario". A giacere sotto il sole sono carta, plastica e in alcuni casi addirittura i rifiuti organici. Una condizione deprecabile sotto il profilo igienico sicuramente, ma anche educativo nei confronti "dei ragazzi che in classe partecipano a percorsi di educazione ambientale e trovano smentiti i loro apprendimenti nello stesso contesto educativo in cui li ricevono".

Ma di chi è la colpa? Secondo gli assessori delle due giunte di centrosinistra della coop che ha vinto la gara bandita da Ama per svolgere questo servizio, che non starebbe rispettando i termini. “Nell’emergenza rifiuti che assilla la capitale, tra le gravi mancanze di Ama, c’è anche questo ennesimo e allarmante capitolo. – scrivono in una nota – Abbiamo chiesto e sollecitiamo un intervento urgente e straordinario di AMA per ripulire le scuole e riportarle a una condizione di decenza; contestualmente, però, si tratta di risolvere in modo strutturale il problema. Le nostre scuole non possono affrontare periodicamente emergenze di tale gravità: è necessario quindi che l’azienda risolva in via definita il problema.