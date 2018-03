È una vera e propria emergenza quella che, negli ultimi giorni, si è venuta a creare a Roma, dove la pioggia che è caduta copiosa sulla Capitale, in alcune strade, ha contribuito alla formazione di vere e proprie voragini, creando enormi disagi al traffico cittadino e arrecando danni alle automobili dei romani, a tal punto che la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta per stabilire di chi sia la responsabilità dell'emergenza. Per far fronte alla situazione e ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità sulle strade di Roma, il Campidoglio ha varato un piano straordinario che, nelle prossime settimane, porterà a tappare fino a 1.500 buche al giorno.

In sinergia con tutti i Municipi, verrà data precedenza al pronto intervento sulle buche formatesi a seguito delle precipitazioni degli ultimi dieci giorni. Per tale finalità il Campidoglio garantirà ulteriori risorse per intervenire sulle strade della Capitale: si prevede uno stanziamento complessivo di oltre 4,5 milioni di euro per assicurare nelle prossime settimane l’operatività di squadre aggiuntive rispetto a quelle già a disposizione anche delle singole strutture territoriali. Verrà inoltre noleggiata una macchina “tappabuchi” in grado di assicurare, da sola, 150 interventi al giorno, utilizzando una miscela di ultima generazione che garantisce una durata maggiore dei lavori.