È ufficiale, domenica 24 giugno a sfidarsi nel ballottaggio per diventare sindaco di Viterbo, saranno Giovanni Maria Arena e Chiara Frontini. Arena, sostenuto da una colazione di centrodestra composta da Forza Italia, Lega e Fdi, ha ottenuto il 40% dei consensi, più del doppio della giovane sfidante, che ha ottenuto il 17,55% dei voti sostenuta dalle liste civiche Viterbo Venti Venti e Viterbo Cambia. Se Arena, coordinatore di Forza Italia, rappresenta un volto storico della politica del territorio, Frontini ha portato il suo movimento dal 5% del 2013 a quasi il 20, rappresentando un'importante novità.

Rimane fuori dalla competizione il centrosinistra (che esprimeva il sindaco uscente Leonardo Michelini) che si è presentato diviso, addirittura con tre candidati, non riuscendo ad acciuffare nemmeno il secondo turno: Luisa Ciambella (Pd e civiche) ha ottenuto il 10,88% dei consensi, Francesco Serra (sostenuto con due liste dalla sinistra e dalla minoranza Pd) 10.94% e il fondatore del Festival Caffeina Filippo Rossi 8,15%. Con delle convergenze il variegato schieramento di centrosinistra avrebbe raggiunto il ballottaggio.

Flop clamoroso del Movimento 5 stelle, che non supera il 6% con Massimo Erbetti, confermando ancora una volta come il trend del voto locale sia molto diverso dal voto nazionale: cinque anni fa il M5s aveva ottenuto lo stesso risultato. Un buon risultato ha ottenuto l'estrema destra di Casa Pound, che ha ottenuto il 3,13% contro lo 0,9% del 2013, con il chirurgo Claudio Taglia. Paola Celletti, candidata della sinistra-sinistra con la lista Lavoro e Beni Comuni, non ha superato il 2,37%