A Viterbo, alle ore 12, si è recato alle urne per votare alle elezioni amministrative il 19,74 per cento degli elettori. La cittadina è l'unico capoluogo di provincia laziale al voto in questa tornata elettorale. I primi dati sull'affluenza sono stati resi noti sul sito del ministero dell'Interno. Nel Lazio sono chiamati al voto 49 Comuni: nel computo sono però inclusi anche due Municipi della Capitale, III e VIII, in cui sono chiamati a esprimersi circa 290mila elettori. Sul sito del Comune di Roma sono apparsi i dati relativi all'affluenza registrata alle 12: è pari all'8,43 per cento, molto bassa se rapportata a quanto sta avvenendo nel resto d'Italia (19,82 per cento degli elettori). In totale hanno votato 24.449 cittadini, con una percentuale leggermente più alta nel Municipio VIII (8,80 per cento contro l'8,18 del Municipio III).

Nel resto della Regione alle 12 l'affluenza è stata del 20,82 per cento: la percentuale più alta in provincia di Frosinone, dove ha votato il 23,36 per cento degli elettori, la più bassa in provincia di Roma (19,42 per cento). I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi. L'eventuale turno di ballottaggio nei 14 comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti si terrà domenica 24 giugno.