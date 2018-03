in foto: Elezioni Politiche e Regionali

A Rieti operazioni di scrutinio bloccate al seggio Rieti 1, quello del centro storico, perché una scrutatrice si è sentita male improvvisamente. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata d'urgenza in pronto soccorso. Il presidente del seggio ha sospeso le operazioni in attesa di nominare un sostituto. Stando a quanto riportano le agenzie di stampa si vota ancora al seggio seggio numero 32, nel quartiere di Villa Reatina, dove all'interno del seggio ci sarebbero ancora una trentina di persone che attendono di votare. Alle 23, ora di chiusura ufficiale dei seggi, le persone in coda erano circa 150.

Elezioni, l'affluenza nel Lazio.

Nel Lazio la percentuale di votanti più alta è stata registrata a Roma, con oltre il 77 per cento, seguita da Viterbo, circa il 77 per cento e Rieti, quasi il 73 per cento. I dati non sono ancora definitivi. Più bassi i dati dell'affluenza per le Regionali, i cui scrutini saranno effettuati nella giornata di domani, dalle ore 14.