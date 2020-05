Aveva in casa foto di ragazze morte, tra le quali anche quella di Elena Aubry il quarantanovenne di Casal Bertone che ha rubato l'urna verde contenete le ceneri della motociclista venticinquenne morta in un incidente stradale cadendo dalla sua Honda Hornet il 6 maggio del 2018 al chilometro 25 di via Ostiense a Roma. Un necrofilo, una persona che prova attrazione nei confronti di cadaveri, entrando furtivamente all'interno del cimitero del Verano, ha profanato la tomba di Elena, portandosi via le sue ceneri. Il quarantanovenne era già stato arrestato anni fa dai carabinieri di San Lorenzo, perché sorpreso a rubare foto di donne dai fornetti. Dopo la denuncia della mamma di Elena, Graziella Viviano, i militari, che hanno sospettato di lui, lo hanno raggiunto presso la sua abitazione per perquisirla: all'interno c'era l'urna, ancora con il sigillo, che è stata riconsegnata alla madre. "Nel compiere quest'azione il responsabile forse non ha pensato a quanto dolore avrebbe provocato alla famiglia di una giovane morta e già straziata dalla sua scomparsa, spero che ci rifletta" ha commentato l'accaduto mamma Graziella.

Le ceneri di Elena Aubry non torneranno al Verano

Le ceneri di Elena Aubry non torneranno al cimitero del Verano. "Mia figlia verrà a casa con me e sua sorella, il suo posto è qui con noi" ha spiegato Graziella. "Elena è la mia ‘bollicina di Champagne', la chiamavo e continuo a chiamarla così, perché era frizzante e non stava mai ferma. Ora sento che mi voglia dire qualcosa, che non vuole stare più al cimitero, ma a casa sua. Resterà per sempre con me".

Ritrovate le ceneri di Elena, trafugate l'anniversario della sua morte

Graziella aveva annunciato il ritrovamento delle ceneri di Elena qualche giorno fa: i carabinieri l'avevano chiamata per comunicarle di avere l'urna verde. Tantissimi i messaggi di affetto ed entusiasmo nei confronti della mamma. La donna ne aveva denunciato la scomparsa lo scorso 5 maggio, il giorno precedente all'anniversario della morte della giovane motociclista, quando Graziella, dopo la riapertura dei cimiteri a seguito dell'allentamento delle misure restrittive messe in atto per l'emergenza coronavirus, si era recata al cimitero con un mazzo di fiori, trovando la tomba della figlia vuota. Allora aveva mandato un messaggio all'autore del gesto: "Per favore, riconsegnami l'urna, anche in forma anonima, non è una minaccia, ma non peggiorare la tua situazione".