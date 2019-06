Elena Aubry e Noemi Carrozza, giovani e bellissime bikers morte a seguito di una caduta mentre erano in sella alle loro moto, finanzieranno un progetto sulla sicurezza stradale. Mamma Graziella e mamma Cinzia parteciperanno a un torneo, organizzato dalla società sportiva Dinamo Calcio, le offerte per una raccolta fondi che sarà devoluta interamente al X Municipio di Roma, per un intervento di messa in sicurezza della strade di Ostia, territorio in cui entrambe le giovani hanno perso la vita. L'evento è in programma domenica prossima, 23 giugno, a partire dalle ore 14, presso lo stadio Anco Marzio, in via Giovanni Amenduni sul Lido di Ostia. L'ingresso è gratuito e chi verrà potrà decidere liberamente la cifra che intende donare. "Un aiuto concreto dal cielo per gli abitanti del territorio in cui sono morte le nostre figlie, un messaggio molto forte" ha detto la mamma di Elena Aubry. Contattata da Fanpage.it, Graziella Viviano ha spiegato in cosa consiste l'iniziativa: "In base alla cifra che riusciremo a raccogliere, insieme all'amministrazione del X Municipio prepareremo un progetto per la sicurezza stradale, che potrebbe riguardare un attraversamento pedonale, un semaforo, una campagna sulla chiusura delle buche sulle strade più soggette all'incuria".

Elena Aubry e Noemi Carrozza morte sulla moto

Venticinque anni Elena, ventuno Noemi, sono morte a distanza di circa un mese nello stesso territorio, quello del X Municipio. Entrambe motocicliste, sono decedute in due diversi incidenti stradali. Elena Aubry è caduta dalla moto la mattina del 6 maggio di un anno fa, mentre percorreva la via Ostiense a bordo della sua Honda Hornet 600. Noemi Carrozza, atleta di Nuoto Sincronizzato, è rimasta vittima di un incidente stradale con la sua Derbi rossa e nera nel pomeriggio del 15 giugno del 2018, sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza della Villa di Plinio.