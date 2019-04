Si è spento Vincenzo Mancini, patron del marchio Cisalfa, che con 2500 dipendenti e 160 negozi in Italia è tra le catene di vendita di abbigliamento sportivo e non solo più importanti d'Italia, protagonista della vita imprenditoriale della capitale dove la sua ventura è iniziata. Mancini e la sua famiglia sono originali di Tivoli e oggi per ricordare il loro caro i familiari hanno acquistato una pagina pubblicitaria su moltissimi quotidiani italiani con la semplice scritta "Ciao Vincenzo!" su uno sfondo bianco. I familiari lo hanno voluto salutare poi con un ultimo messaggio: "Pensavamo tu fossi invincibile. Lo eri nell'amore per la famiglia e per il lavoro. Ci hai lasciato troppo presto".

Cisalfa: dalla crisi al rilancio

Dopo un periodo di grande difficoltà il fondatore aveva ceduto il marchio nel 2006, per poi tornare a riacquistarlo nel 2011 rilanciando i suoi store con nuove politiche di mercato e riuscendo a tirarle fuori dalla crisi. Oltre a distribuire marchi famosi come Nike, Adidas, New Balance, North Face e Puma, il gruppo imprenditoriale fondato da Mancini produce in licenza per firme importante dell'abbigliamento sportivo come Fila e Arene, e per marchi come Ellesse e Mistral il cui costo contenuto e qualità di fabbricazione li presenta come una valida alternativa a marchi più prestigiosi. Un modello che va dalla manifattura alla distribuzione che ha permesso al caparbio imprenditore, che non si è fatto scoraggiare dai momenti più difficili reinventando nuovi modelli di business, di competere nel Belpaese con i colossi internazionali del settore conquistando un ampia fetta di mercato e diventando ormai un punto di riferimento per tanti consumatori.