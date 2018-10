in foto: Kitesurfer risucchiato dalle pale di un elicottero a Ladispoli via Litorale Tv

Sarebbe tuttora ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma il 50enne che ieri è stato ‘risucchiato' dalle pale di un elicottero militare mentre faceva kite surfing a Ladispoli. Per chiarire cosa sia successo sono state avviate due indagini, una dei carabinieri e l'altra interna alla Difesa, perché stando a quanto si apprende l'elicottero in questione è un velivolo militare, non è chiaro se appartenente al nostro esercito o a una forza armata straniera. L'uomo, un cinquantenne romano, stava praticando kite surf quando è stato risucchiato da un elicottero militare impegnato in un'esercitazione e poi sbattuto a terra con violenza.

Secondo quanto riferiscono fonti militari, sarebbero stati gli stessi membri dell'equipaggio dell'elicottero militare a chiamare i soccorsi. Il velivolo, fa sapere la Difesa, era impegnato in una esercitazione multiforze allargata anche ad unità aeree straniere. I militari hanno immediatamente chiesto soccorso alla capitaneria e ai carabinieri di Ladispoli. L'uomo è stato soccorso sulla spiaggia di Torre Flavia a Ladispoli, litorale nord di Roma. Ieri pomeriggio, quando si è verificato l'incidente, erano diversi gli elicotteri impegnati in un addestramento nell'ambito di esercitazioni della Difesa, "ritenute fondamentali per poter più intervenire nella realtà, come per esempio in caso di pubbliche calamità". L'esercitazione, si precisa, sta proseguendo anche in queste ore.