in foto: Kitesurfer risucchiato dalle pale di un elicottero a Ladispoli via Litorale Tv

Tragedia a Torre Flavia a largo della spiaggia di Ladispoli, litorale a nord di Roma. Ieri pomeriggio un kitesurfer è stato risucchiato dalle pale di un elicottero e poi è ricaduto in acqua in modo violentissimo. La moglie ha assistito a tutta la scena. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Baraondanews, il velivolo in questione sarebbe un AW139 in dotazione all'esercito (forse non quello italiano), che in quelle zone della costa volerebbe molto di frequente per esercitazioni e prove data la vicinanza con le basi militari. Per saperne di più bisognerà aspettare l'esito delle indagini congiunte di Carabinieri e Guardia Costiera. Il kitesurf è una spettacolare variante del più noto surf: ci si fa farsi trainare da un aquilone ("kite" in inglese), che usa il vento come propulsore.

L'uomo rimasto ferito è Alessandro O., romano di 50 anni, soccorso da un'eliambulanza e trasportato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli. Secondo le ultime informazioni, l'uomo avrebbe riportato diversi traumi e un ematoma facciale. "Era un elicottero militare e l'elica ha aspirato il giovane che neanche si trovava ancora in acqua. Ho anche le foto degli elicotteri che sono passati a neanche 100 metri. Quello dell'incidente se n'è andato via, il surfista ha riscontrato un'emorragia interna. Quest'area è inaccessibile da anni persino per le ambulanze, l'elisoccorso è arrivato dopo un'ora. Ci sono nomi e cognomi dei responsabili", hanno spiegato ai carabinieri alcuni testimoni, stando a quanto si legge sul Messaggero.

Il responsabile di Torre Flavia: "Erano elicotteri militari"

Corrado Battisti, responsabile di Torre Flavia, ha diffuso una nota in cui spiega cosa è successo ieri: