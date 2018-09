Due gravi incidenti sono avvenuti tra questa notte e l'alba su via Pontina, nel tratto di strada tra Aprilia e Latina. Il primo è avvenuto in località Campoverde. Qui una Smart con alla guida un ragazzo è andata a schiantarsi contro il guard rail dopo l'urto con un'altra vettura. Inutili i tentativi di soccorso del personale sanitario del 118: il giovane è morto nell'impatto. Feriti altre tre ragazzi, che sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Via Pontina: caccia al tir pirata

Il secondo incidente è avvenuto alla periferia di Latina. Erano circa le 5.15 quando, all'altezza del chilometro 65, un ciclista, di cui non è nota l'identità, è stato travolto e ucciso da un tir e un'auto i cui conducenti non si sono fermati a prestare soccorso. Inevitabili le ripercussioni al traffico per permettere i rilievi del caso. Le forze dell'ordine invitano le persone coinvolte nel sinistro a presentarsi di loro spontanea volontà presso gli uffici delle forze dell'ordine per chiarire la loro posizione.