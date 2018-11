in foto: Cranio Randagio

"Non vedo l'ora di regalarvi l'ennesimo pezzo di anima mia", scriveva su Facebook Cranio Randagio. Pochi giorni dopo, la notte dell'11 novembre del 2016, il rapper romano morì a causa di un mix di droghe e alcol in un appartamento della Capitale dove aveva partecipato a una festa. A distanza di due anni, grazie al lavoro della famiglia e dei collaboratori storici del musicista, il 9 novembre uscirà un ep postumo con otto brani, di cui sei inediti. Titolo: ‘Come il Re Leone'. Questi i titoli dei brani contenuti nel disco: Se solo potessi – Tarantino – Lupi della notte feat. Rancore – Senza una direzione – Sabbia feat. Gemello – Molta di piu' – Estate e sto qua – Impacchetta tutto feat. Cranio Randagio, Vittorio Bos Andrei, salì nel 2015 a venti anni sul palco di XFactor. "Voglio lasciarlo in eredità e per questo sarà in free download. Vittorio aveva iniziato da poco, era un emergente, un cane sciolto. Sto cercando di fare ordine per chiudere tutti i suoi lavori che erano rimasti aperti. Abbiamo fatto uscire il singolo per l’anniversario della sua morte", ha dichiarato lo scorso anno la madre di Cranio Randagio.

La morte del rapper Cranio Randagio

Cranio Randagio è morto di overdose a soli 21 anni dopo una festa a casa di amici. "Quello che è certo è che fin da subito c'è stato molto silenzio e molta omertà tra i ragazzi presenti. Dopo nessuno si è più fatto sentire", ha raccontato la mamma Carlotta alle telecamere di Fanpage.it. Le uniche certezze sulla morte del ragazzo sono quelle che emergono dai risultati dell'autopsia, ma non è chiaro ancora chi abbia dato o venduto la droga al ragazzo.