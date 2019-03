Erano partiti dall'Olanda fino ad arrivare nel Lazio, nel territorio della provincia di Viterbo. Nella loro auto non c'erano valigie per trascorrere una vacanza in Italia, ma trasportavano 14 chilogrammi di cocaina, destinata ad entrare nel mercato illegale dello spaccio. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Viterbo, lo scorso venerdì 1 marzo, hanno arrestato una coppia di pensionati settantenni olandesi a Monte Romano, piccolo Comune della Tuscia, insieme a un 60enne del posto, fermato mentre stava parlando con loro. I militari li hanno scoperti a seguito di un'attività investigativa contro il traffico di droga all'interno del territorio del Viterbese. Ad attirare la loro attenzione la macchina dei due per il modo sospetto in cui si muoveva all'interno del paese. I carabinieri non l'hanno persa di vista e hanno iniziato un servizio di appostamento, fino a quando non hanno notato la coppia mentre si fermava a parlare con una persona del posto. I militari sono intervenuti per svolgere alcuni controlli e, benché i tre erano del tutto tranquilli davanti agli uomini dell'Arma, hanno deciso di perquisire la vettura. Al suo interno erano nascosti 14 chilogrammi di cocaina, divisa in 12 involucri. La droga è stata sequestrata e i tre sono finiti in manette per poi essere portati in carcere.

Droga a Viterbo

Due fratelli spacciatori hanno chiesto informazioni ai carabinieri per raggiungere Ferento, in provincia di Viterbo, ma in auto nascondevano un chilo di cocaina. L'episodio è accaduto lo scorso 30 dicembre. I due si sono fermati accostando accanto alla gazzella ma i militari si sono insospettiti quando hanno chiesto come raggiungere un centro commerciale che in realtà nella località di campagna nominata non esisteva e uno dei due tremava. I carabinieri li hanno perquisiti, cercando all'interno del veicolo sul quale erano a bordo e hanno trovato la droga nascosta all'interno del bagagliaio. I due sono finiti in manette e portati nel carcere Mammagialla di Viterbo.