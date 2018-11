Un grave incidente è avvenuto lo scorso martedì nell'istituto comprensivo "Parini" di via delle Azzorre, nella zona di Lido Ponente a Ostia. Una studentessa di 13 anni, alunna di una classe di terza media, si trovava con due compagne all'ultimo piano dell'edificio, quando è precipitata dopo essere salita sul lucernario che non ha retto sotto il suo peso. Una caduta di oltre quattro metri al termine della quale la ragazzina ha riportato diverse ferite all'addome e al torace, fortunatamente non gravi. Trasportata d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, qui è stata medicata e tenuta in osservazione.

Nell'istituto con i soccorsi sanitari sono giunte anche le forze dell'ordine per appurare cosa sia accaduto. Gli agenti del commissariato di Ostia hanno aperto un fascicolo per il momento a carico d'ignoti: le indagini dovranno ricostruire i fatti e se ci siano o no responsabilità da parte della scuola. Saranno ascoltati i docenti e i compagni di classe della 13enne e verificato lo stato della struttura e il rispetto delle norme di sicurezza