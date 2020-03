in foto: Immagine Instragram

Uno spettacolo della natura ha tenuto i romani con il naso all'insù: un doppio arcobaleno è comparso in cielo, al disopra della Città Eterna. Le fasce colorate hanno fatto capolino tra le nuvole: non uno ma due, e ben visibili. Centinia gli scatti degli utenti, che hanno immortalato il doppio arcobaleno da diversi punti della Capitale, condividendo meravigliose immagini sui social network. In alcune foto l'arcobaleno sunta da dietro il Colosseo, come ad indicare che proprio lì, in quel luogo magico e che parla di Storia, si trova la pentola d'oro della famosa leggenda irlandese. Altri utenti si sono divertiti scattando foto dalla finestra della propria abitazione, durante un pomeriggio uggioso di marzo.

Altri ancora hanno raggiunto punti alti della città, da dove catturarlo tutto, mentre, come un enorme arco, sembra volerla proteggere, donarle sicurezza. "È è proprio di speranza che abbiamo bisogno in questo momento" si legge in una didascalia. Su Instagram le immagini del doppio arcobaleno provengono davvero da tutti i quartieri, da Nord a Sud, dalla provincia al litorale. "Nel cielo al tramonto l'arcobaleno è diventato ancora più magico, ‘accendendosi' d'arancione. Una ragazza scrive: "Da qualche parte, oltre l'arcobaleno, il cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 5 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 5 marzo, registrano nubi sparse e possibili piogge in serata. Le temperature oscilleranno tra 2 e 14 centigradi, con vento moderato. Stessa situazione negli altri capoluoghi del Lazio. Ciò sarà dovuto alla presenza di un vortice atlantico, che conquisterà il posto a causa della perdita di presa dell'alta pressione, che sta abbandonando il nostro Paese alle intemperie.