Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 5 marzo, registrano il ritorno del maltempo, con l'arrivo di una nuova perturbazione che imperverserà sulla Capitale e sul Lazio. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, ciò sarà dovuto alla presenza di un vortice atlantico, che conquisterà il posto a causa della perdita di presa dell'alta pressione, che sta abbandonando il nostro Paese alle intemperie. Un primo, parziale peggioramento si attende già da oggi, mentre da giovedì forti rovesci e locali nubifragi ragiungeranno anche il Lazio. Le temperature non subiranno significative variazioni, oscilleranno tra minime di 2 e massime di 14 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 5 marzo

Domani, giovedì 5 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse e possibili precipitazioni, specie in serata. La colonnina di mercurio vedrà valori compresi tra 2 e 14 centigradi, con vento moderato. Stessa situazione negli altri capoluoghi del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekeknd di sabato 7 e domenica 8 marzo

Le previsioni del meteo per il weekend promettono un tempo piuttosto instabile su Roma e sul Lazio. Sicuramente arriverà aria fredda dal Nord Europa, che farà scendere le temperature riseptto ai valori finora registrati. Sabato 7 marzo arriverà una nuova precpitazione che imperverserà su tutto il territorio regionale. Si attende pioggia alternata a schiarite sulla Capitale. Maltempo anche sugli altri capoluoghi di provincia, con pioggia alternata a schiarite su Rieti, nubi sparse con isolate piogge su Viterbo, temporali alternati a schiarite su Frosinone e Latina.