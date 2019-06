"I gabbiani di Roma sembrano condor. A volte ho paura per il mio cagnolino". Dopo Matteo Salvini anche Elisa Isoardi ha commentato la presenza sgradita degli uccelli presenti in città, che la fanno da padroni, protagonisti di numerosi scatti mentre planano indisturbati o trotterellano per la strada, mentre assaltano i cassonetti dei rifiuti o ingurgitano ratti enormi. "Ho preparato la colazione al mio piccolo Zenit, mettendo il macinato a raffreddare fuori dalla finestra, quando un gabbiano enorme se l'è finita tutta" ha detto la conduttrice de ‘La prova del cuoco', "un simpatico aneddoto". "Mi sembrava di essere a ‘Jurassic Park. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!!" ha commentato ironica all'Adnkronos la presenza dei gabbiani in città. Uno sfogo che la conduttrice ha esternato qualche giorno dopo che il suo ex compagno Matteo Salvini era intervenuto molto critico sulla questione.

Matteo Salvini contro Virginia Raggi per i gabbiani di Roma

Sulla questione gabbiani a Roma lo scorso 12 giugno era intervenuto anche Matteo Salvini, occasione per lanciare una critica a Virginia Raggi. "A Roma ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani, sono degli F35, dei mostri" ha detto il ministro dell'Interno durante una diretta Facebook. "Rivolgo un appello al Comune di Roma: togliete l'immondizia dalle strade, non se ne può più" ha incalzato il vicepremier. Da Salvini sono arrivati affondi soprattutto per la scarsa pulizia della città, per il traffico e per le mancanze del trasporto pubblico.