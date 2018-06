in foto: L’auto danneggiata dall’albero (foto di Anna Vincenzoni via Facebook)

"Ho avuto paura per il mio bambino, potevamo morire in due" ha detto la donna all'ottavo mese di gravidanza colpita da un albero caduto al suolo mentre si trovava all'interno dell'abitacolo della sua automobile. Il commento riportato dal Corriere della Sera mostra chiaramente l'apprensione della mamma che è rimasta vittima dell'incidente di sabato scorso, in zona Prati a Roma. L'ultimo di una lunga serie, sfiorata la tragedia. Fortunatamente sia la donna che il piccolo stanno bene e la gravidanza non è stata compromessa dall'impatto della pianta contro il parabrezza del veicolo.

Albero cade su un'auto in via Leone IV: paura per una donna incinta

Secondo quanto ricostruito dagli agenti che si sono occupati dei svolgere i rilievi, la vicenda sarebbe andata in questo modo: la macchina sulla quale era a bordo la donna, una Ford Fiesta, stava percorrendo via Leone IV quando un grosso albero è caduto sopra il veicolo, sfondandone il parabrezza. La vittima è stata estratta dall'automobile dai vigili del fuoco e trasportata in codice giallo all'ospedale Gemelli per accertamenti.

Donna incinta colpita da un albero: la denuncia

A denunciare l'episodio, l'ennesimo dalla dinamica simile, è stata l'assessora all'Ambiente del Municipio I, Anna Vincenzoni, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato le foto della pianta caduta e dei danni causati al parabrezza dell'auto: "Cara Assessora Montanari, quando vi segnaliamo un problema non lo facciamo per stalkerizzarvi o intasare la vostra posta elettronica – ha poi scritto la Vincenzoni – Lo spiega lei alla signora all’ottavo mese di gravidanza che era nell’auto perché non rispondete alle segnalazioni del Primo Municipio e che fine ha fatto il monitoraggio degli alberi?".