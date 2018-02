Domani scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte a Roma. Lo rende noto il Campidoglio con una nota. "Voglio rassicurare i genitori, domani le scuole saranno aperte", aveva già annunciato questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, di ritorno dal suo viaggio di lavoro in Messico, parlando dalla sala Coc della Protezione Civile di Roma. Gli istituti scolastici romani sono rimasti chiusi due giorni come misura preventiva in seguito alla nevicata di domenica notte sulla Capitale.

Riapriranno probabilmente anche tutte le scuole dei Castelli Romani, dove qualche accumulo di neve ancora c'è, come a Roma del resto, ma la situazione sulle strade è praticamente tornata alla normalità. Per il momento il primo a firmare l'ordinanza di riapertura è stato il sindaco di Albano Laziale, Nicola Marini, ma a stretto giro dovrebbero arrivare anche gli avvisi degli altri comuni delle colline a sud della Capitale. "A consuntivo del lavoro di prevenzione svolto durante la tarda serata di ieri e la prima mattinata di oggi, con spargimento di sale su tutto il territorio, si prende atto che non ci sono state particolari criticità nella viabilità, se non per casi sporadici. Le strade del territorio di Albano Laziale sono tutte percorribili, tranne quelle già chiuse nella giornata di ieri che presentano un'elevata pendenza. Anche sui marciapiedi è in corso la rimozione del ghiaccio per rendere più sicuro il transito pedonale. Proseguono comunque senza interruzione gli interventi di spargimento sale, sia sulle strade comunali che in risposta a tutte le segnalazioni che ci giungono anche per le vie brevi. Le segnalazioni vanno inoltrate al Comando di Polizia Locale (06932682). Non si riscontrano problemi particolari. In assenza di improvvisi peggioramenti delle condizioni meteorologiche, DOMANI l'attività scolastica sarà regolare in tutti gli istituti del territorio", si legge nella nota diffusa dal sindaco Marini.