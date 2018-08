Sono stati momenti di paura per una donna di 70 anni dispersa questa mattina, venerdì 3 agosto, nella località di Campaegli, vasto territorio incontaminato dove fare gite a piedi o a cavallo, nel Comune di Cervara di Roma. L'anziana si trovava in montagna a passeggio per i sentieri durante un'escursione tra la vegetazione. Poco dopo, la donna è scomparsa senza lasciare tracce: probabilmente si è allontanata dalla strada e ha perso l'orientamento. A dare l'allarme i famigliari e sono scattate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Roma che hanno attivato tutte le procedure previste dal dispositivo di soccorso, impiegando il Nucleo SAF e TAS, oltre la squadra dei vigili del fuoco competente per territorio. Dopo poche ore la donna è stata ritrovata in stato confusionale che vagava da sola. Soccorsa e portata al sicuro, si trova in buone condizioni di salute.

Famiglia dispersa sul Monte Livata

Una famiglia si è persa sul Monte Livata, nel Comune di Subiaco. Nel pomeriggio del 31 luglio, marito e moglie, residenti nel quartiere Tiburtino, hanno deciso di fare una bella passeggiata tra il verde della natura e si sono incamminati in un sentiero di Campo dell’Osso, portando con loro i due figlioletti, maschio e femmina, di 9 e 7 anni. Ma i genitori, dopo alcuni chilometri di cammino, tratti in inganno dalla particolarità del territorio e dei sentieri, si sono smarriti non riuscendo a ritornare indietro e a riconoscere la strada di casa. Sono stati salvati dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Subiaco e della Stazione carabinieri forestali di Arcinazzo Romano.