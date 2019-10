in foto: Virginia Raggi, Luigi Di Maio

Per spegnere un clima sempre più infuocato all'interno del Movimento 5 Stelle è dovuto intervenire in prima persona Luigi Di Maio. Contro le parole di Vincenzo Spadafora, che a molti dirigenti e militanti sono sembrate un vero e proprio attacco frontale alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, hanno replicato duramente la senatrice Barbara Lezzi e il senatore Gianluigi Paragone, ma anche l'intera schiera dei consiglieri capitolini. Un fronte unito che ha rivolto critiche aspre al ministro dello Sport e che ha costretto il capo politico ad intervenire e a sgomberare, almeno formalmente, ogni dubbio: "Il Movimento Cinque Stelle tutto sostiene Virginia Raggi e il lavoro che ha fatto e sta facendo per una città che ha trovato in macerie". Anche Spadafora ha cercato di spiegare il suo pensiero: "Le mie parole di ieri su Roma e i suoi problemi erano molto chiare e non erano un attacco alla sindaca. Pochi possono dire di averla sostenuta quanto me anche quando era più difficile di oggi e tutti tacevano". Le sue dichiarazioni, però, non sono apparse così pacifiche, evidentemente, ai consiglieri comunali del Movimento, che in un duro comunicato avevano ribattuto: "Gli attacchi interni gratuiti, quelli di chi parla senza sapere cosa vuol dire amministrare Roma, si qualificano per quello che sono: dichiarazioni superficiali che raggiungono un livello ancora più basso delle semplificazioni e delle mistificazioni che sono proprie di Salvini o il ‘deraggizzare' Roma urlato dai rappresentanti del Pd", le parole del capogruppo in Campidoglio Giuliano Pacetti.

Di Maio: "Presto ddl per dare alla sindaca poteri speciali"

"Ci siamo presi la responsabilità – ha dichiarato ancora Di Maio – Di fare una cosa normale in tutto il mondo ma non a Roma. Per esempio riavviare le gare d'appalto. Ci siamo presi la responsabilità Di abbattere le ville dei Casamonica, ed è per questo che Virginia Raggi è sotto scorta, Di tagliare le spese inutili e investire in asfalto per le strade, che dovrebbe essere una cosa normalissima in tutto il mondo ma a Roma non lo era (ci sono 8 mila chilometri da asfaltare e per diverse centinaia Di chilometri è stato fatto). Allo stesso modo si sta cominciando a investire in democrazia partecipata, in un bilancio partecipato. Un po' alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie". Lo stesso Di Maio ha poi aggiunto che sarebbe pronto un disegno di legge per attribuire poteri speciali al sindaco di Roma, come Virginia Raggi aveva chiesto a gran voce al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Come M5S abbiamo pronto il disegno Di legge per attribuire, come in tutte le capitali che si rispettino, poteri speciali al sindaco Di Roma. Mi auguro che il Parlamento possa discuterlo e si possa trovare un'intesa con tutte le forze politiche. Non è una questione di partito e spero che possa coinvolgere in maniera bipartisan maggioranza e opposizione e ci porti ad approvare, magari entro la metà dell'anno prossimo, un disegno di legge che garantisce al sindaco Di Roma, che ha più cittadini Di alcuni presidenti Di Regione, poteri speciali per gestire meglio i rifiuti, i trasporti, le strade", le parole di Di Maio.