Nella giornata di ieri – sabato 30 dicembre – il leader del Movimento 5 stelle e candidato alla Presidenza del Consiglio Luigi Di Maio, con un post sul blog di Beppe Grillo, ha annunciato i suoi programmi per la notte di San Silvestro scatenando così una delle ultime polemiche politiche del 2017. "Sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno", ha scritto Di Maio dando l'appuntamento ai suoi supporter nella piazza organizzata dal comune di Roma guidato da Virginia Raggi.

Di Maio a Capodanno a Circo Massimo: la polemica politica.

Tanto è bastato per scatenare le ire delle opposizioni nella capitale sull'opportunità di annuncio e presenza, e costringendo il Movimento 5 stelle a precisare che Di Maio "sarà tra la gente e non sul palco", per disinnescare gli attacchi. Le opposizioni – in particolare le forze di centrosinistra – hanno chiesto chiarimenti e di non scambiare una festa di tutta la città per un'occasione di campagna elettorale.

"Di Maio strumentalizza e si fa la campagna elettorale a spese dei romani. Roma non è cosa loro – scrive Mdp- Articolo in una nota – Di Maio scambia la festa dei romani e dei tanti turisti che saranno presenti domani sera al Circo Massimo per una festa del suo movimento". Subito gli ha fatto eco il Partito democratico con la capogruppo in Campidoglio Michela De Biase: "La sindaca smentisca la notizia altrimenti ci troveremmo in presenza di un grave caso di infrazione istituzionale e ad un uso distorto dell'amministrazione per fini di partito. Qualora la Sindaca non dovesse recedere da tale illegittimo proposito siamo pronti a presentare le nostre contestazioni in Assemblea Capitolina e in tutte le sedi istituzionali e amministrative preposte".

La risposta del M5s: "Di Maio non sarà sul palco"

Dopo una pioggia di comunicati stampa di parlamentari e consiglieri, è arrivata la nota di risposta del M5s: Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia. Nessun discorso sul palco, sembra ridicolo anche doverlo sottolineare, eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all'Agcom. Luigi sarà a festeggiare l'arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini".