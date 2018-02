in foto: Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle

Secondo Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è ben comportata nella gestione dell'emergenza neve a Roma. "Questa storia del Movimento 5 stelle inesperto è caduta per l'ennesima volta. Roma e Virginia Raggi hanno dato prova di serietà e competenza, gestendo bene l'emergenza neve. Per quanto riguarda gli esperti, andate a citofonare a Delirio e chiedetegli del sistema ferroviario italiano in queste ore", ha detto Di Battista a margine di un incontro elettorale a Scandiano, Reggio Emilia. Di parere opposto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Per l'esponente del Partito democratico occorre "evitare che ritorni al potere di questa Regione chi l'ha distrutta ed evitare – e lo dico qui a Roma, rovinata e tradita – che anche in Regione arrivi una classe politica di incapaci che racconta i problemi e non li sa mai risolvere". Così Zingaretti nel corso di un evento al cinema Adriano a Roma con il premier Paolo Gentiloni e il segretario Pd Matteo Renzi.

Di Battista: "Noi unica forza senza conflitti di interessi"

"Perché i cittadini dovrebbero votarci? Perché siamo l'unica forza politica che non ha conflitti di interesse. Avete letto tutti le dichiarazioni di Virginia Raggi rispetto al togliere le auto a diesel entro il 2025 nel centro storico. Non abbiamo conflitti di interesse con lobby del petrolio, dell'azzardo o ras delle cliniche private", ha detto ancora Di Battista riferendosi all'annuncio di oggi della sindaca della Capitale. Dal 2024, ha detto la prima cittadina di ritorno dalla conferenza sui cambiamenti climatici in Messico, il centro di Roma sarà vietato alle automobili alimentate a diesel.