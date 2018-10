"La lega probabilmente non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine". E' un appello rivolto direttamente a Matteo Salvini quello della sindaca Virginia Raggi, che ha risposto alle critiche del vicepremier e ha chiesto più poliziotti per la Capitale. "Accompagnerò il ministro degli Interni a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle parole ai fatti", ha detto la sindaca replicando a Salvini, che ha annunciato la sua presenza a San Lorenz, dove è stata uccisa, drogata e violentata Desireè, 16 anni, trovata morta in un palazzo abbandonato del quartiere.

Il ministro non ha risparmiato critiche all'amministrazione guidata da Virginia Raggi: "A Roma i 5 Stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di più come tutti i romani, un vero cambiamento", ha detto nel corso di un'intervista a Rtl 102,5. Il ministro dell'Interno si è recato in Prefettura, dove in questi minuti è in corso il comitato provinciale ordine e sicurezza in cui si sta parlando anche dell'omicidio di Desireè. In mattinata il titolare del Viminale ha detto che poi andrà a San Lorenzo. "Oggi vado in quel covo, che è in centro a Roma: non possono esserci buchi neri", l'annuncio del ministro.