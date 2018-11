in foto: Desirée Mariottini

Non ci sono elementi sufficienti per dimostrare la colpevolezza dello spacciatore nigeriano Alinno Chima, detto ‘Cisco', una delle quattro persone fermate, accusato di omicidio nei confronti di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina drogata, stuprata e uccisa nel quartiere di San Lorenzo. A stabilirlo il Tribunale del Riesame di Roma. I giudici, inoltre, hanno alleggerito la contestazione sulla violenza sessuale nei confronti di Desirée, ritenendo che non si sia trattato di uno stupro di gruppo ma di abusi commessi singolarmente. La procura aveva ipotizzato l'accusa omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e traffico di stupefacenti e il Gip aveva convalidato il fermo. L'uomo resta comunque in carcere per l'accusa di spaccio e cessione di stupefacenti e per la violenza sessuale. La pronuncia dei giudici crea un precedente anche per gli altri indagati nel delitto.

Intanto la procura di Roma ha chiesto la convalida dell’arresto per Marco Mancini, lo spacciatore italiano di 36 anni ritenuto responsabile di aver venduto i farmaci assunti da Desirée prima dello stupro, un mix letale che non le ha lasciato scampo. L'uomo è stato fermato nei pressi della stazione della metro C Pigneto. A indicarlo alle forze dell'ordine, alcuni frequentatori dello stabile abbandonato di via dei Lucani dov'è stato trovato il corpo senza vita della giovane. Il 36enne avrebbe ammesso le sue responsabilità.