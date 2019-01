in foto: Immagine di repertorio

Triste ritrovamento a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, sul litorale romano, dove giaceva la carcassa di un delfino. Il cetaceo, lungo circa un metro, è stato notato in spiaggia intorno alle 10.30 nei pressi di uno stabilimento balneare da un gruppo di passanti che si sono fermati nel punto in cui si trovava. A dare l’allarme è stata la Capitaneria di Porto di Torvaianica. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvarlo, quando i soccorritori se ne sono accorti era già deceduto e ogni intervento è stato vano. Non è chiaro cosa ne abbia provocato la morte: forse il delfino, per cause non note, ha perso l'orientamento e si è arenato. Sul posto è intervenuto Valerio Manfrini, responsabile del ‘Centro Studi Cetacei', per svolgere gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull'accaduto.

Delfino morto durante una mareggiata per maltempo

Non si tratta del primo caso di un cetaceo trovato morto sul litorale romano. Lo scorso ottobre un altro esemplare è stato rinvenuto sulla costa di Ostia, a seguito della forte mareggiata provocata dal maltempo. Tra le vittime del vento fortissimo che ha sradicato numerosi alberi a Roma e provocato feriti e morti nella provincia di Frosinone e di Latina, c'era anche lui, solo, abbandonato in spiaggia. Il delfino è stato trovato senza vita, incastrato sotto a una piattaforma in legno.