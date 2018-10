in foto: Il delfino spiaggiato a Ostia durante la mareggiata

Il maltempo e il fortissimo vento che si sono abbattuti su Roma e sul Lazio hanno sradicato numerosi alberi in città e in provincia provocando morti nel Frusinate e a Terracina. Oggi mentre le scuole della Capitale restano chiuse, si fa la conta dei danni. A Ostia, un delfino è morto spiaggiato sulla costa, a seguito della mareggiata. A darne notizia l'Enpa Roma che ha spiegato come probabilmente il cetaceo abbia perso l'orientamento, abbia urtato contro una struttura in legno di uno stabilimento balneare, per poi rimanere incastrato sotto ad una piattaforma. Lo hanno trovato ormai privo di vita, parzialmente ricoperto dalla sabbia. Le immagini riprese dai volontari mostrano come le guardie zoofile siano intervenute sul posto, allertate dalle chiamate di alcuni residenti che hanno segnalato di aver visto l'animale in difficoltà barcamenarsi in prossimità della riva. Subito si sono mobilitati, ma purtroppo per l'animale non c'è stato nulla da fare.

"La Capitaneria di porto è intervenuta ma sfortunatamente, non lo ha trovato – spiega l'Enpa – I cittadini però hanno continuato a chiamare e sono iniziati a girare video sui social network. Pensavamo che alla fine si fosse salvato, riuscendo a prendere il largo. Ma a seguito di un sopralluogo sul posto per verificare la situazione, insieme agli operatori e a un veterinario, lo abbiamo trovato ormai morto".