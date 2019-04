in foto: Foto di Oceanomare Delphis Onlus

Delfini nelle acque di Ponza, dove durante la mattina di oggi, sabato 13 aprile, alcuni abitanti dell'isola hanno potuto godere di uno spettacolo che lascia senza fiato. Alcuni esemplari di cetacei sono comparsi vicino al porto e hanno nuotato in prossimità della costa tra giravolte e schizzi d'acqua. Si tratta di un piccolo gruppetto che ha approfittato della bella giornata di sole e del mare calmo per concedersi un ‘escursione' vicino alla terraferma. I delfini sono animali bellissimi che abitano nelle acque del Mar Tirreno e che spesso si avvicinano al litorale, la presenza degli esseri umani non li spaventa particolarmente e spesso si avvicinano anche alle imbarcazioni. La loro presenza a Ponza non è infatti una cosa nuova ma è sempre uno spettacolo vederli, osservare la loro sagoma che guizza a pelo d'acqua, stupirsi ai loro salti che ‘infrangono' la superficie, per poi finire di nuovo in profondità. Non è raro avvistare delfini adulti anche insieme ai cuccioli. La presenza di delfini lungo le coste del Lazio è costantemente monitorata, per studiare e controllare i loro spostamenti e il loro stato di salute e la qualità dell'habitat in cui vivono grazie a campionamenti.

Oceanomare Delphis Onlus

Un'associazione che si occupa di studiare e monitorare lo stato di salute dei delfini è Oceanomare Delphis Onlus. In particolare, grazie al progetto ‘Delfini Capitolini', i ricercatori monitorano gli esemplari che popolano le coste del litorale romano. I sopralluoghi sono possibili anche grazie alle segnalazioni delle persone che li notano in mare. I ricercatori li fotografano, svolgono registrazioni acustiche e raccolgono dati importanti. Gli ultimi avvistamenti risalgono a sabato 30 e domenica 31 marzo. Due avvenuti all'altezza di Tor Paterno, area marina protetta lungo il litorale a sud di Ostia mentre il terzo al largo della costa di Fiumicino, nei pressi di Passoscuro.