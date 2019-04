in foto: Foto di Oceanomare Delphis Onlus

Delfini avvistati sul litorale di Roma tra sabato 30 e domenica 31 marzo. A immortalare le immagini suggestive dei tursiopi che nuotano e fanno giravolte fuori dall'acqua i ricercatori di Oceanomare Delphis Onlus che si occupano del progetto ‘Delfini Capitolini', studiano gli esemplari presenti nel mare romano e i loro comportamenti. Come riferiscono gli esperti, si tratta almeno di tre avvistamenti. Il primo e il secondo sono avvenuti precisamente all'altezza di Tor Paterno, area marina protetta lungo il litorale a sud di Ostia. Il primo sabato scorso 30 marzo, quando i ricercatori hanno notato un gruppo di circa 25 delfini, mentre nella giornata di domenica 31 marzo sono stati avvistati altri 7 esemplari, con tanto di cuccioli al seguito. Il terzo avvistamento sempre sabato, al largo della costa di Fiumicino, nei pressi di Passoscuro.

Associazione Oceanomare Delphis Onlus: di cosa si occupa

Oceanomare Delphis Onlus è un'associazione no profit che si occupa di studiare e preservare i cetacei, l'ambiente in cui vivono attraverso la conservazione degli habitat e alla condivisione di informazioni di interesse pubblico. In particolare, grazie al progetto ‘Delfini Capitolini', i ricercatori monitorano gli esemplari che popolano le coste del litorale romano, verificando il loro stato di salute e i loro comportamenti. I sopralluoghi sono possibili anche grazie alle segnalazioni delle persone che li notano in mare. I ricercatori li fotografano, svolgono registrazioni acustiche e raccolgono dati importanti.